Inter Dortmund crocevia Champions | ottavi difficili pesa lo scudetto

L’Inter affronta gli ottavi di Champions League contro il Dortmund, in un momento difficile dopo tre sconfitte consecutive. La squadra nerazzurra, che una settimana fa era stabile tra le migliori d’Europa, ora si trova a dover reagire a una situazione complicata. La partita rappresenta un crocevia importante per la stagione europea del club, che cerca di risollevarsi e mantenere viva la speranza di proseguire nel torneo.

L’Inter arriva a Dortmund con la Champions League tornata improvvisamente a pesare. Le tre sconfitte consecutive, un evento senza precedenti nella storia europea nerazzurra, hanno ribaltato una classifica che solo poche settimane fa vedeva la squadra stabilmente nella Top 8, la zona che garantisce l’accesso diretto agli ottavi. Ora la partita contro il Borussia Dortmund diventa lo snodo chiave per capire se febbraio porterà in dote il doppio impegno dei playoff o se l’Europa potrà essere momentaneamente archiviata fino a marzo. Ottavi o playoff: i numeri raccontano la difficoltà. Le percentuali sono impietose. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

L'Impegno nelle competizioni europee sta influenzando la corsa allo scudetto dell'Inter, con il peso delle coppe che mette a dura prova energie, ambizioni e rendimento in campionato.

