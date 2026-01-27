L’Inter punta a rafforzare il settore giovanile con due giovani talenti croati, Jakirovi? e Mlaci. Dopo l’arrivo di Jakirovi?, la società accelera per finalizzare anche l’acquisizione di Mlaci, confermando l’attenzione verso i giovani e il mercato in prospettiva futura.

L’Inter spinge forte sui giovani. Dopo l’ufficialità dell’arrivo di Leon Jakirovi?, aggregato all’Under 23 guidata da Stefano Vecchi, i nerazzurri accelerano per chiudere un secondo colpo in prospettiva. Nel mirino c’è Mlaci?, difensore centrale classe 2007, un anno più grande di Jakirovi?. I suoi agenti sono a Milano e in queste ore è attesa la risposta definitiva del giocatore e dell’entourage. Con l’ Hajduk Spalato l’intesa è già stata trovata sulla base di 5 milioni di euro: ora manca solo il sì finale. Sul fronte prima squadra, nessuna apertura in uscita per Davide Frattesi: al momento non sono arrivate offerte ritenute all’altezza. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, doppio colpo croato: dopo Jakirovi? si avvicina Mlaci?

Approfondimenti su Inter Doppio Colpo

Dopo l'acquisizione di Jakirovic, l'Inter si avvicina a un nuovo talento per rinforzare la rosa.

L’Inter continua a rafforzare i propri legami con la Croazia, concentrandosi sul centrocampo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Inter Doppio Colpo

Argomenti discussi: Perisic furioso con il PSV: il croato spinge per l'Inter, svelato il messaggio mandato al club olandese; Calciomercato live: Juve, il giorno di En-Nesyri. Inter, torna Perisic. Il Napoli accoglie Giovane; Perisic nel mirino dell'Inter: il tecnico del PSV fa chiarezza sul futuro del croato; UFFICIALE| Doppio colpo Cagliari: annunciati i ritorni di Dossena e Sulemana.

Novità Inter, l’affare per Perisic si sblocca così! L’incastro può fare decollare il colpoL'Inter sta seguendo con attenzione la situazione legata ad Ivan Perisic: l'ex potrebbe tornare se si concretizzasse un incastro. spaziointer.it

Inter, affare fatto: colpo in difesa, arriva per 4,5 milioni (bonus compresi)L'Inter ha chiuso un colpo per rinforzare la propria retroguardia con Chivu che avrà presto un nuovo difensore a disposizione ... calciomercato.it

#Inter, il calendario è un'arma a doppio taglio: la strada verso il derby col #Milan x.com

Passione Inter. . Ore DECISIVE per il DOPPIO Acquisto dell'INTER e occhio a NDOYE #PassioneInter #Inter #amala #forzainter - facebook.com facebook