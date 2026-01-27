Insieme per Fauglia il successo del concorso
Si è concluso il concorso fotografico " Insieme per Fauglia ". La giuria era composta da Roberto Desideri, Mario Bellagotti, Paolo Pampana e da Fausto Meini, all’assessora alla cultura Emanuela Rombi. Il concorso è stato organizzato da Giovanna Bacci di Capaci ( Museo Kienerk ) e dall’associazione Amici del Museo Kienerk, con la collaborazione del Comune e della Cooperativa Microstoria. La premiazione e l’apertura della mostra si terranno il 28 febbraio alle 11,30 nella Saletta Kienerk: sarà allestita una mostra con le foto vincitrici e quelle ammesse. Ecco i vincitori, per ordine e suddivisi per categoria e in ordine di piazzamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondimenti su Insieme per Fauglia
Galleria Dedalo, straordinario successo per Anime Nuove: i nomi dei vincitori del concorso
Concorso letterario Falcomatà, grande successo per i piccoli poeti in erba del Radice-Alighieri
Il Concorso letterario Falcomatà ha registrato un grande successo, premiando i talentuosi giovani poeti dell’istituto Radice-Alighieri di Catona.
Ultime notizie su Insieme per Fauglia
Argomenti discussi: Concorso fotografico, ecco i vincitori; Concorso fotografico, ecco i vincitori.
ViviFauglia - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.