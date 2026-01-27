insieme per fauglia il successo del concorso

Si è concluso il concorso fotografico " Insieme per Fauglia ". La giuria era composta da Roberto Desideri, Mario Bellagotti, Paolo Pampana e da Fausto Meini, all’assessora alla cultura Emanuela Rombi. Il concorso è stato organizzato da Giovanna Bacci di Capaci ( Museo Kienerk ) e dall’associazione Amici del Museo Kienerk, con la collaborazione del Comune e della Cooperativa Microstoria. La premiazione e l’apertura della mostra si terranno il 28 febbraio alle 11,30 nella Saletta Kienerk: sarà allestita una mostra con le foto vincitrici e quelle ammesse. Ecco i vincitori, per ordine e suddivisi per categoria e in ordine di piazzamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

