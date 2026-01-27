Il tribunale ha disposto il divieto di dimora nella provincia di Monza e Brianza per un marocchino inseguito dai Carabinieri, che si è schiantato contro una rotonda. La misura cautelare rappresenta una risposta alle recenti vicende di cronaca locale, senza ulteriori restrizioni.

L’inseguimento per le strade della Brianza e dell’hinterland di Milano. Poi l’auto che si schianta su una rotonda, la corsa in ambulanza al Niguarda. E le manette. Un uomo di 32 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale dopo un inseguimento iniziato a Varedo e terminato circa cinque chilometri dopo alla rotonda di via Valassina a Paderno Dugnano. Tutto è iniziato quando i militari della stazione di Varedo hanno cercato di fermare per un controllo l’automobile guidata dal 32enne. Lui, però, non ha rispettato l’alt e ha dato vita a un inseguimento: prima per le strade della Brianza, poi nel Milanese. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Inseguito dai Cc, marocchino si schianta contro una rotonda

