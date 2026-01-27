Un inseguimento sulla Valassina, con manovre contromano, si è concluso con un incidente a Paderno Dugnano. L'evento ha coinvolto diverse persone e si è concluso con il divieto di dimora per il protagonista. La vicenda evidenzia i rischi delle comportamenti irregolari sulle strade della Brianza.

Oggi è il Blue Monday, uno di quei giorni che ogni anno fanno discutere: è. Il Ministero della Salute ha diffuso un avviso urgente rivolto ai cittadini: è in corso. In vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, screening gratuito sul tir dei Vigili del fuoco realizzato in. Economia, le indicazioni per investire nei diversi settori, vola la Borsa Italiana, ma l’oro nel. Un lunedì di sangue a Rogoredo, a pochi passi dal cosiddetto “bosco della droga” di. Un giovane di circa 20 anni è stato ucciso nel pomeriggio di oggi in una. Agenti dell’Ice americano in servizio a Milano per le Olimpiadi? Roma smentisce ma per il presidente della Lombardia è possibile Alla vigilia delle Olimpiadi invernali che si apriranno il 6 febbraio, tiene banco il caso. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Inseguimento sulla Valassina contromano, poi si schianta a Paderno Dugnano: per lui solo divieto di dimora

Approfondimenti su Valassina Inseguimento

Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 13 gennaio, a Paderno Dugnano si è verificato un incidente durante un inseguimento tra i carabinieri della Compagnia di Desio e un veicolo in fuga.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Valassina Inseguimento

Inseguimento da film sull’A1: arrestati due truffatori dopo la fuga contromanoUn inseguimento lungo e ad altissimo rischio, culminato con la fuga a piedi nelle campagne e il successivo arresto. È quanto accaduto lungo l’autostrada A1, ... cronachedellacampania.it

GLI EVENTI DELLA SETTIMANA A PADERNO DUGNANO Martedì 27 gennaio Giornata della memoria | La storia siamo noi Ore 10.00 presso Parco della Memoria di via Sibelius. Deposizione corona d’alloro in collaborazione con A.N.P.I Padern - facebook.com facebook