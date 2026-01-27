Insegnante di sostegno | il percorso formativo proposto dall’Università Link

L’Università Link propone un corso di perfezionamento di 60 CFU, mirato a formare insegnanti di sostegno competenti nella didattica inclusiva. Il percorso è pensato per rispondere alle esigenze di un sistema scolastico sempre più orientato all’inclusione e alle diversità educative, offrendo strumenti pratici e aggiornati per supportare studenti con bisogni educativi speciali e disabilità.

Il percorso offerto dall’Università Link è un corso di perfezionamento universitario strutturato in insegnamenti per un totale di 60 CFU. Il titolo conseguito è riconosciuto ai fini formativi dal sistema universitario italiano e può conferire punteggio nelle graduatorie per il personale scolastico. Per tutte le informazioni di cui hai bisogno vai alla pagina dedicata. Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Università Link

L’Università di Milano-Bicocca, in collaborazione con Fondazione La Pelucca, ha avviato un percorso formativo rivolto agli studenti nelle Residenze sanitarie assistenziali.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Università Link

Argomenti discussi: Docenti di sostegno confermati dalle famiglie sono stati 45mila. Frassinetti Continuità ad un lavoro delicato come quello dell'inclusione; Le motivazioni e gli snodi presenti in quella Sentenza del TAR sulle ore di sostegno; Una Dirigente Scolastica, una Insegnante di Sostegno e un'Insegnante di Scuola dell'Infanzia: tre storie che danno Spazio ai Costruttori di Gentilezza; Genova: indagato docente di sostegno. Mandava mail minatorie a preside e docenti.

Marcianise, precipita dal terzo piano: muore insegnante 37enneMarcianise (Caserta) - Il corpo senza vita di un uomo di 37 anni, insegnante di sostegno, è stato rinvenuto sull’asfalto in via Musone, a Marcianise. pupia.tv

Quanto guadagna un insegnante di sostegno? Lo stipendio aggiornatoCosa fa un insegnante di sostegno e quanto guadagna? Ecco tutto quello che c’è da sapere su stipendio, contratto e confronto con le altre figure didattiche ... msn.com

Condividiamo il link al video girato da 50 CANALE alla mostra visitabile fino a sabato 31 gennaio 2026. youtu.be/4CerLCnBb7Q Università di Pisa Comune di Pisa Pisa Turismo ToscanaMusei ANMS - Associazione Nazionale Musei Scient - facebook.com facebook