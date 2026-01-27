La Biblioteca di cinema e storia Sfira' Šub dell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ETS propone un ciclo di incontri aperti al pubblico. L’iniziativa, intitolata InSalaZa 2026 – Incontri in biblioteca, offre l’opportunità di esplorare temi culturali e storici in un ambiente dedicato alla conoscenza e al dialogo. Un’occasione per approfondire argomenti di interesse pubblico in un contesto accessibile e stimolante.

Il primo incontro si terrà mercoledì 28 gennaio alle 16, nella sede dell'Archivio, in via Ostiense. L'iniziativa è aperta a tutti, con un invito speciale rivolto agli studenti e le studentesse delle università romane, agli abitanti del quartiere e a chiunque abbia voglia di esplorare un luogo che custodisce storie preziose, spesso invisibili altrove. Non è necessaria la prenotazione, ma si richiede la massima puntualità. Il format è semplice, ma potente: una visita guidata alla mediateca e ai suoi spazi, una presentazione delle collezioni librarie e audiovisive, e poi una proposta partecipativa: scegliere un libro tra gli scaffali e leggerne un passaggio ad alta voce, per condividere parole, pensieri, emozioni.

