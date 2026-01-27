La qualità dell’aria in molte città italiane rimane una criticità, anche nel 2025. Nonostante alcuni miglioramenti rispetto agli anni precedenti, le aree urbane continuano a evidenziare problemi di inquinamento che richiedono attenzione e interventi mirati. È importante monitorare le tendenze per comprendere meglio le cause e individuare soluzioni efficaci.

Anche se il 2025 è stato un anno migliore rispetto ai precedenti, “la qualità dell’aria nelle aree urbane continua a rappresentare una criticità strutturale”. A dichiararlo sono Isde Italia, Kyoto Club e Clean Cities Campaign, che commentano con apprensione i dati del progetto “Cambiamo Aria. Salute e inquinamento atmosferico nelle città italiane”. La qualità dell’aria in alcune zone, come nel Nord della penisola, è peggiorata e può avere effetti negativi sulla salute e, scrivono, sulla competitività dei territori. Il quadro, sottovalutato come in questo caso dal governo che potrebbe richiedere una proroga all’entrata in vigore della Direttiva europea sulla qualità dell’aria, non può essere ignorato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Inquinamento dell’aria, qualità pessima a inizio anno: la classifica delle città

Approfondimenti su Inquinamento aria

La qualità dell’aria nelle città italiane rimane una sfida significativa, nonostante i miglioramenti registrati nel 2025 rispetto agli anni precedenti.

Arpa Umbria ha diffuso i primi dati sulla qualità dell’aria in regione nel 2025, offrendo un quadro preliminare sull’inquinamento atmosferico.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Inquinamento aria

Argomenti discussi: Allarme qualità dell'aria in India; Smog, Non si arresta l’emergenza, in Italia nel 2025 limiti superati nelle maggiori città; Migliora la qualità dell’aria in Toscana, dalla Regione due bandi contro l’inquinamento atmosferico; Inquinamento atmosferico, città sotto assedio.

Inquinamento dell’aria, qualità pessima a inizio anno: le città più inquinanteNel 2026 l’inquinamento atmosferico resta alto nelle città italiane, tra PM10 e NO2 oltre i limiti. Ecco quali sono le città più inquintate ... quifinanza.it

Qualità dell’aria, le città in base alla nuova Direttiva Ue (non recepita dall’Italia): male Milano e Torino, meglio RomaIl governo tentato di chiedere una proroga per la nuova Direttiva europea mentre le città del Nord superano ampiamente i limiti ... ilfattoquotidiano.it

Microplastiche e metalli pesanti nell’aria delle città: l’inquinamento invisibile di gomme e freni #microplastiche #inquinamento #ambiente - facebook.com facebook

L’ #inquinamento dell’aria di casa durante l’infanzia si traduce in peggiori prestazioni del #cervello molti decenni dopo. L’analisi sui dati di oltre 7mila cinesi over 45 in uno studio dell’Università di Helsinki pubblicato su Social Science & Medicine. x.com