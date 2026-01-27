L’allenamento di vigilia della Juventus ha evidenziato alcune assenze importanti in vista della trasferta di Champions League contro il Monaco. La squadra dovrà affrontare la partita senza alcuni giocatori chiave, che sono rimasti fuori dagli allenamenti. Questa situazione può influire sulla formazione e sulla strategia per la sfida nel Principato. Di seguito, i dettagli sulle assenze e le possibili conseguenze per la partita.

di Marco Baridon Infortunati Juve, chi era assente nell’allenamento di vigilia del match col Monaco. Salteranno la trasferta di Champions League nel Principato. Questa mattina alla Continassa la Juventus ha svolto l’allenamento di vigilia in vista del match in programma domani sera contro il Monaco valevole per l’ultima giornata della fase a girone unico della Champions League. ULTIMISSIME JUVE LIVE A disposizione di Luciano Spalletti c’era praticamente tutta la rosa, eccetto tre elementi importanti, vale a dire i soliti Daniele Rugani, Dusan Vlahovic e Arek Milik (quest’ultimo però non è nemmeno stato inserito nella lista per giocare la coppa dalle grandi orecchie). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunati Juve, chi era assente nell’allenamento di vigilia del match col Monaco. Salteranno la trasferta di Champions League – VIDEO

Nella giornata precedente alla sfida di Champions contro il Benfica, alcuni giocatori della Juventus sono stati assenti dall'allenamento.

Ecco il programma completo delle attività previste prima della partita di Champions League tra Juventus e Benfica, con allenamenti e conferenze stampa.

