Influenza in calo ma non tra i più piccoli | l’ondata nei bimbi

L’andamento dell’influenza mostra un calo generale dei casi, con una diminuzione di circa 100mila rispetto alla settimana precedente. Tuttavia, tra i bambini di 0-4 anni, il numero di infezioni rimane stabile, mantenendo alta l’attenzione sulla tutela dei più piccoli durante questa stagione.

Se, in generale, l a curva dell'influenza fa registrare un calo significativo – poco più di 700mila casi nella settimana dal 12 al 18 gennaio, 100mila in meno rispetto ai sette giorni precedenti – lo stesso non si può dire per la fascia d'età tra 0 e 4 anni. Il virus, tra i più piccoli, corre ancora. Qui l'incidenza è addirittura in salita, con 33 casi per 1.000 assistiti, contro 12,7 della media nazionale. Sono i dati dell'ultimo bollettino della sorveglianza RespiVirNet dell' Istituto superiore di Sanità.  L'analisi dei dati . Ma che succede ai bimbi? A spiegarlo a LaPresse è Sebastian Cristaldi, responsabile del pronto soccorso del Bambino Gesù, sede del Gianicolo.

