Infiltrazioni e muffa nelle case del Comune La verità di Lotito sulla Lazio ASCOLTA il podcast di oggi 27 gennaio
In questo episodio di RomaTodaily, vengono analizzate le infiltrazioni e la muffa nelle abitazioni comunali, con approfondimenti sulla posizione di Lotito riguardo alla Lazio. La trasmissione, condotta da Valerio Valeri e Matteo Torrioli, offre un commento chiaro e informativo sulle notizie principali di Roma del 27 gennaio, disponibile su diverse piattaforme di streaming.
Ascolta qui la puntata di oggi di RomaTodailyLe notizie di oggi, martedì 27 gennaio, a Roma, lette e commentate da Valerio Valeri e Matteo Torrioli nel podcast gratuito RomaTodaily, la rassegna stampa quotidiana di 15 minuti che si può ascoltare su Spotify, Amazon Music, Apple Podcast e i.🔗 Leggi su Romatoday.it
Argomenti discussi: Allagamenti, muffa e infiltrazioni: protestano gli studenti del liceo artistico di Perugia; Liceo Leonardo Da Vinci, muffa, infiltrazioni e spifferi, la protesta del collettivo studentesco; Il Comune le assegna casa, ma serve una ristrutturazione da 11mila euro: Ecco come è ridotto l'appartamento; Studenti trasferiti, ma tra muffa e infiltrazioni: scatta l'allarme per il plesso scolastico di Casal Bertone.
Come pulire la muffa dai muri: guida per eliminarla e prevenirlaIl bicarbonato di sodio, invece, è ideale per pulire la muffa dai muri senza rovinare la pittura. Sciolto in acqua tiepida, aiuta a neutralizzare le spore e a ridurre l’odore di umidità. Anche l’acqua ... microbiologiaitalia.it
Il Comune le assegna casa, ma serve una ristrutturazione da 11mila euro: Ecco come è ridotto l'appartamentoVanessa ha tre figli minori a suo carico, ad agosto le è stata assegnata una casa popolare in via Servilio Prisco, nel quartiere Don Bosco. Vicino l'ascensore il muro è fradicio - spiega - si sta per ... romatoday.it
Muffa e infiltrazioni. E sei toilette - su otto - sono chiuse. Un pessimo biglietto da visita - facebook.com facebook
50 famiglie in due palazzine pubbliche gestite dall’ #Inps,in Via Zotti ad #Ostia,vivono da anni in appartamenti resi inagibili dalla muffa,dalle infiltrazioni d’acqua che danneggiano muri,mobili,impianti elettrici. Pure al gelo per la caldaia rotta e mai sostituita. An x.com
