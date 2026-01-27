Indonesian parliament appoints president’s nephew as central bank board member
La nomina di un parente del presidente nel consiglio della banca centrale indonesiana evidenzia le dinamiche politiche e istituzionali nel paese. Questa decisione riflette l'importanza delle relazioni politiche nella gestione delle istituzioni finanziarie nazionali. Un'analisi approfondita aiuta a comprendere le implicazioni di tale scelta sul sistema economico e sulla trasparenza delle nomine pubbliche in Indonesia.
The decision was unanimously agreed during the House’s plenary session on Tuesday, said deputy house speaker Saan Mustopa. On Monday, a parliamentary commission overseeing finance had endorsed Thomas as the new deputy governor, eliminating two other career central bankers. After the appointment, Thomas will be formally sworn in by the Supreme Court, though the timing is still unclear. Thomas’s nomination had already sparked investor concerns about the independence of Bank Indonesia, driving the rupiah to a record low of 16,985 per dollar last week. It later recovered after BI kept rates unchanged in an effort to shore up the currency. 🔗 Leggi su Internazionale.it
