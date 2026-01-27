L’accordo commerciale tra India e Unione Europea rappresenta un passo importante dopo due decenni di negoziati. Annunciato a New Delhi, questo accordo mira a facilitare lo scambio tra le due parti e a creare un’area di libero scambio che coinvolge circa due miliardi di persone. Una collaborazione che potrebbe influenzare significativamente il commercio internazionale e le economie delle due regioni.

In un contesto geopolitico difficile, l’accordo dovrebbe aiutare le parti a difendersi dalla concorrenza cinese e dai dazi doganali imposti dal presidente statunitense Donald Trump. “È l’accordo degli accordi”, ha affermato Modi. “Questo trattato offrirà grandi opportunità a 1,4 miliardi di indiani e a centinaia di milioni di europei. È il primo passo verso una prosperità condivisa”. “Oggi l’Europa e l’India hanno fatto la storia”, ha dichiarato Von der Leyen. “Abbiamo creato un’area di libero scambio composta da due miliardi di persone, che avrà grandi vantaggi per entrambe le parti”. L’obiettivo dell’accordo è rafforzare gli scambi bilaterali riducendo i dazi reciproci in molti settori. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - India e Unione europea annunciano uno storico accordo commerciale

Approfondimenti su India UnioneEuropea

L’accordo tra Unione Europea e India rappresenta un passo importante verso un’area di libero scambio, con un maxi taglio dei dazi sulle esportazioni europee.

L’accordo tra India e Unione europea rappresenta un passo significativo nelle relazioni commerciali e politiche tra le due entità.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

India EU Trade Deal: India's PM Modi Announces 'Historic' Free Trade Deal With European Union

Ultime notizie su India UnioneEuropea

Argomenti discussi: Nuova alleanza | L’accordo del secolo tra India e Unione europea; UE e India firmano l’accordo che cambia gli equilibri globali; Accordo di libero scambio con l'India: la firma è vicina e l'Unione europea cerca alternative al protezionismo di Trump; Ue e India verso l'accordo commerciale: possibile taglio dei dazi su auto, vino e olio.

COMMISSIONE EUROPEA * UE-INDIA: VON DER LEYEN, «ABBIAMO INVIATO UN MESSAGGIO CHIARO AL MONDO, LA COOPERAZIONE FONDATA SU REGOLE CONTINUA A DARE ...UE e India concludono uno storico accordo di libero scambio. L’Unione europea e l’India hanno concluso oggi i negoziati per uno storico accordo di libero ... agenziagiornalisticaopinione.it

Accordo di Libero Scambio tra India e Unione Europea: Un Nuovo Capitolo nelle Relazioni CommercialiScopri in che modo l'accordo tra India e Unione Europea trasformerà il panorama commerciale globale. Analizza le opportunità e le sfide che ne derivano, e come queste influenzeranno le dinamiche econo ... notizie.it

L’Unione europea e l’India siglano un accordo di libero scambio che riduce drasticamente i dazi su auto, vino e prodotti industriali. Bruxelles punta a raddoppiare le esportazioni entro il 2032, mentre entrambi i partner cercano alternative ai dazi imposti dagli S - facebook.com facebook

Unione europea e l' #India firmano l' #accordo di libero #scambio dopo negoziati che duravano 20 anni. "L'accordo degli accordi", dice von der Leyen: "Abbiamo creato una zona commerciale per 2 miliardi di persone". "Accordo storico", commenta Modi. x.com