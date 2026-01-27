In seguito a un incidente stradale avvenuto nel Barese, è deceduto Jonathan Mastrovito, 19 anni, presso l’ospedale di Acquaviva delle Fonti. La tragedia si aggiunge alle altre vittime di incidenti recenti nella regione, tra cui un 31enne a Manfredonia-Monte Sant’Angelo e due giovani a Acquaviva. Questi eventi evidenziano l’importanza di adottare comportamenti responsabili alla guida per prevenire simili tragedie.

Nelle scorse ore, nell’ospedale di Acquaviva delle Fonti, è morto Jonathan Mastrovito. Aveva 19 anni. Era tra i feriti nello scontro della sera del 19 gennaio, in territorio di Acquaviva delle Fonti, tra un’automobile e un pullman (foto: tratta da vivilastrada.it). Quella sera morirono il 18enne Gianvito Novielli e Denise Buffoni, 15 anni. Erano a bordo dell’automobile. Altri due ragazzi sono feriti più lievemente. I familiari del 19enne deceduto hanno autorizzato l’espianto degli organi. È morto ieri nella Casa Sollievo della Sofferenza il 31enne Luigi Martorelli, di Mattinata. Era rimasto vittima, il 19 gennaio, di un incidente stradale nel tratto di strada provinciale 89 fra Manfredonia e Monte Sant’Angelo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Incidenti: Acquaviva delle Fonti: terza vittima, aveva 19 anni. Manfredonia-Monte Sant’Angelo: morto 31enne dopo giorni di agonia Nel sinistro del barese erano deceduti un 18enne e una 15enne

Approfondimenti su Acquaviva delle Fonti

L’incidente di Acquaviva delle Fonti ha causato la perdita di tre giovani vite, tra cui Jonathan Mastrovito, di 19 anni.

Un grave incidente tra un’auto e un pullman si è verificato ad Acquaviva delle Fonti-Adelfia, provocando la morte di un ragazzo di 18 anni e di una ragazza di 15.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Acquaviva delle Fonti

Argomenti discussi: Incidente tra Acquaviva e Adelfia, si scontrano bus e auto: morti due giovanissimi; Carambola tra auto, poi il frontale contro il bus: i fidanzatini Gianvito e Denise muoiono intrappolati tra le lamiere; Lacrime per Denise e Gianvito. Il dolore della scuola, l'omaggio della squadra di calcio; Incidenti: Acquaviva delle Fonti: terza vittima, aveva 19 anni. Manfredonia-Monte Sant'Angelo: morto 31enne dopo giorni di agonia.

Incidenti: Acquaviva delle Fonti: terza vittima, aveva 19 anni. Manfredonia-Monte Sant’Angelo: morto 31enne dopo giorni di agonia Nel sinistro del barese erano deceduti un ...È morto ieri nella Casa Sollievo della Sofferenza il 31enne Luigi Martorelli, di Mattinata. Era rimasto vittima, il 19 gennaio, di un incidente stradale nel tratto di strada provinciale 89 fra ... noinotizie.it

Incidente di Acquaviva delle Fonti: terza vittima, aveva 19 anni Erano morti un 18enne e una 15enneNelle scorse ore, nell’ospedale di Acquaviva delle Fonti, è morto Jonathan Mastrovito. Aveva 19 anni. Era tra i feriti nello scontro della sera del 19 gennaio, in territorio di Acquaviva delle Fonti, ... noinotizie.it

#montesantangeloc5 Monte Sant’Angelo C5, il futsal che resiste: vittoria in Coppa e sogni di promozione Stato Quotidiano Forum StatoQuotidiano Manfredonia - Gargano - Basso Tavoliere - facebook.com facebook