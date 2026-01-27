Incidente tra una corriera 3 auto e un furgone | 11 feriti e il mezzo pubblico nel fosso

Questa mattina a Modena si è verificato un incidente che ha coinvolto una corriera, tre auto e un furgone sulla Strada Statale 12 dell'Abetone e del Brennero. Sono 11 le persone ferite, ma nessuno in modo grave. L’evento ha causato disagi al traffico e richiesto l’intervento dei soccorsi. La dinamica e le cause sono ancora in fase di accertamento.

Modena, 27 gennaio 2026 – Sono 11 i feriti, per fortuna nessuno in gravi condizioni, nell'incidente avvenuto questa mattina poco dopo le 9,30 lungo la Strada Statale 12 dell'Abetone e del Brennero (Canaletto Nord), nel territorio comunale di Modena. A rimanere coinvolti nella collisione sono stati un autobus di linea con una decina di passeggeri a bordo, 3 auto e un furgone. Urta un trasporto speciale in autostrada: muore ragazzo di 22 anni La corriera fuori strada in un fossato. La statale è rimasta chiusa per circa due ore, dalle 9.45, all'altezza del viadotto della linea ferroviaria AV. Il bus era una corriera in servizio sulla linea extraurbana 420, Mirandola-Cavezzo-San Prospero-Modena, ed è finito fuori strada, fermandosi nel fossato che costeggia la carreggiata sul lato opposto al proprio senso di marcia.

