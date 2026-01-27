Incidente sul lavoro a Spineto di Castellamonte | operaio caduto da un tetto nel corso di una manutenzione è grave

Un incidente sul lavoro si è verificato a Spineto di Castellamonte, coinvolgendo un operaio caduto da un tetto durante una manutenzione. La vittima è stata trasportata in condizioni gravi. L’episodio si è svolto presso una ditta di autoriparazioni sulla strada Cuorgné, nella frazione di Spineto. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro.

Un incidente sul lavoro è avvenuto in una ditta di autoriparazioni di strada Cuorgné (la provinciale 58) in frazione Spineto di Castellamonte, nella tarda mattinata di oggi, martedì 27 gennaio 2026. Un italiano di 41 anni è precipitato dal tetto di un capannone, su cui erano in corso alcuni interventi di manutenzione. L'altezza è di circa sei metri. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 Azienda Zero intervenuti sul posto con un'ambulanza e con l'elisoccorso. Quest'ultimo lo ha trasportato all'ospedale Cto di Torino in condizioni apparentemente gravi per il politrauma che ha subito.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Un incidente sul lavoro si è verificato questo pomeriggio a Nova Milanese, coinvolgendo un operaio di 28 anni.

