L’incidente di Acquaviva delle Fonti ha causato la perdita di tre giovani vite, tra cui Jonathan Mastrovito, di 19 anni. L’evento ha sconvolto la comunità locale, che si stringe nel dolore per questa tragedia. Le autorità continuano le indagini per chiarire le cause dell’incidente, evidenziando l’importanza della sicurezza stradale.

Nelle scorse ore, nell’ospedale di Acquaviva delle Fonti, è morto Jonathan Mastrovito. Aveva 19 anni. Era tra i feriti nello scontro della sera del 19 gennaio, in territorio di Acquaviva delle Fonti, tra un’automobile e un pullman. Quella sera morirono il 18enne Gianvito Novielli e Denise Buffoni, 15 anni. Erano a bordo dell’automobile. Altri due ragazzi sono feriti più lievemente. I familiari del 19enne deceduto hanno autorizzato l’espianto degli organi. L'articolo Incidente di Acquaviva delle Fonti: terza vittima, aveva 19 anni Erano morti un 18enne e una 15enne proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Incidente di Acquaviva delle Fonti: terza vittima, aveva 19 anni Erano morti un 18enne e una 15enne

Approfondimenti su Acquaviva delle Fonti

Nella serata di oggi ad Acquaviva delle Fonti-Adelfia si è verificato un incidente stradale tra un'auto e un autobus Sita, con conseguenze gravi.

Un grave incidente tra un’auto e un pullman si è verificato ad Acquaviva delle Fonti-Adelfia, provocando la morte di un ragazzo di 18 anni e di una ragazza di 15.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Acquaviva delle Fonti

Argomenti discussi: Incidente tra Acquaviva e Adelfia, si scontrano bus e auto: morti due giovanissimi; Acquaviva delle Fonti, scontro auto-bus: morti due giovani; Incidente mortale a Bari, vittime un 18enne e una 15enne; Schianto contro un bus tra Acquaviva e Adelfia, chi erano Gianvito Novielli e Denise Buffoni morti nell'incidente.

Incidente di Acquaviva delle Fonti: terza vittima, aveva 19 anni Erano morti un 18enne e una 15enneNelle scorse ore, nell’ospedale di Acquaviva delle Fonti, è morto Jonathan Mastrovito. Aveva 19 anni. Era tra i feriti nello scontro della sera del 19 gennaio, in territorio di Acquaviva delle Fonti, ... noinotizie.it

Incidente tra Acquaviva e Adelfia, scontro tra auto e bus: 18enne e fidanzata 15enne perdono la vitaDrammatico incidente tra Acquaviva e Adelfia, in provincia di Bari: due giovani fidanzati perdono la vita in uno scontro tra auto e bus, mentre un altro ragazzo resta gravemente ferito. notizie.it

Incidente tra Adelfia e Acquaviva, dopo Gianvito e Denise è morto anche il 19enne Jonathan Mastrovito x.com

Incidente Acquaviva: morto anche il terzo ragazzo, Jonathan Matrovito, 19 anni - facebook.com facebook