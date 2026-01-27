Incidente a Lanciano | esce con il cane e viene investita da un' auto

Da chietitoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato questa mattina a Lanciano, coinvolgendo una donna di 43 anni investita da un'auto mentre attraversava la strada. La donna è rimasta ferita e le autorità stanno approfondendo le cause dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato assistenza alla vittima.

Una donna di 43 anni è rimasta ferita questa mattina, 27 gennaio 2026, dopo essere stata investita da un'auto mentre attraversava la strada. L'incidente è avvenuto intorno alle 7.45 in via Calabrò, nelle vicinanze di piazza Cuonzo nel quartiere Cappuccini.La donna era appena uscita di casa per.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Lanciano Incidente

Tragico incidente a Sabaudia, esce di casa e viene investito da un’auto: morto Giovanni Levis

Un tragico incidente si è verificato a Sabaudia, dove Giovanni Levis è stato investito da un'auto mentre si trovava davanti alla propria abitazione, lungo la strada Migliara 54.

Tragico incidente a Pistoia, suocera viene investita e nuora è colta da malore: muoiono entrambe

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Lanciano Incidente

Argomenti discussi: INCIDENTE TRA LANCIANO E ORTONA, CHIUSO TRATTO A14; TRE INCIDENTI IN 5 GIORNI SULLA PROVINCIALE LANCIANO-FOSSACESIA; RAGGIRO DA 250MILA EURO A GIOVANE DISABILE, A PROCESSO LANCIANESE.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.