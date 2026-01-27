Inchiesta L’iscrizione nel fascicolo è necessaria

L’iscrizione nel fascicolo rappresenta un passaggio fondamentale per avviare un’eventuale indagine giudiziaria. In questo articolo, analizziamo le procedure e l’importanza del controllo nelle aree di spaccio di Rogoredo, con particolare attenzione alle attività di monitoraggio e alle sfide legate alla presenza di mini piazze di droga.

Il controllo in una delle tante mini piazze di spaccio che circondano l’area di Rogoredo. Uno degli avamposti mobili dei pusher di eroina, migrati progressivamente verso sud dopo lo smantellamento del boschetto di via Sant’Arialdo. Un nordafricano fermato a fatica col sospetto che sia uno spacciatore da quattro agenti del commissariato di zona, due in borghese e due in divisa. Poi all’improvviso sbuca un secondo uomo, probabilmente uscito da una tenda. Ad accorgersi di lui sono altri due poliziotti in abiti civili, impegnati con gli altri colleghi nello stesso servizio: stando a una prima ricostruzione ancora da confermare, urlano "Fermo polizia". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

