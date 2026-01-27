Incendio in una mansarda nel centro storico di Rutigliano | famiglie evacuate

Un incendio ha interessato una mansarda nel centro storico di Rutigliano, portando all’evacuazione delle famiglie coinvolte. L’evento si è verificato nella serata di lunedì 26 gennaio, intorno alle 20.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e garantire la sicurezza degli abitanti, senza conseguenze gravi. La vicenda evidenzia l’importanza di interventi tempestivi in situazioni di emergenza domestica.

Il rogo intorno alle 20.30 in un'abitazione del centro storico difficile da raggiungere per i vigili del fuoco, costretti a stendere centinaia di metri di manichette per domare le fiamme Paura nella serata di lunedì 26 gennaio a Rutigliano, dove intorno alle 20.30 è divampato un incendio all'interno di un'abitazione nel centro storico. A prendere fuoco è stata una mansarda in legno, con le fiamme che in breve tempo si sono propagate anche al piano sottostante. Il rogo si è sviluppato nella parte alta dell'edificio, interessando una mansarda realizzata in legno. Il materiale ha favorito la rapida propagazione delle fiamme, che hanno coinvolto anche il piano inferiore prima dell'arrivo dei soccorsi.

L'incendio della mansarda nel centro storico di Rutigliano è stato domato. Vigili del fuoco ancora al lavoro per verifiche e messa in sicurezza dei luoghi. Fortunatamente non si registrano feriti - facebook.com facebook