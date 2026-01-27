Durante i lavori di posa dei binari del tram sul ponte Matteotti a Bologna, si è verificato un incendio causato da un cuscinetto. L’intervento tempestivo ha permesso di spegnere le fiamme senza conseguenze per le strutture o le persone coinvolte. L’incidente è stato prontamente gestito dalle squadre di emergenza, garantendo la sicurezza dell’area e la prosecuzione dei lavori in sicurezza.

Bologna, 27 gennaio 2026 – Si è incendiato un cuscinetto durante la posa dei binari del tram sul ponte di via Matteotti. È successo questa mattina durante la commemorazione per la Giornata della Memoria al memoriale della Shoah. In pochi minuti, secondo quanto si apprende, la fiammata è stata spenta. Sono stati subito allertati i vigili del fuoco, giunti sul posto a fuoco già quasi spento. Lavori in corso. Di recente è stato asfaltato il tratto di via Matteotti tra via Donato Creti e via Algardi. Operazioni che a breve si sposteranno dal lato ovest della strada, comunque senza modifiche alla circolazione temporanea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incendio durante la posa dei binari del tram sul ponte Matteotti: fiamme spente immediatamente

