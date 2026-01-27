Incendio al Constellation problemi noti prima della tragedia | spuntano nuovi video

Prima dell’incendio al Constellation di Crans-Montana, erano noti problemi strutturali con i pannelli fonoassorbenti. Questi difetti, già presenti prima di Capodanno, hanno contribuito alla tragedia che ha causato la morte di 40 persone. La vicenda evidenzia l’importanza di controlli accurati e tempestivi per prevenire simili incidenti e garantire la sicurezza nei locali pubblici.

I pannelli già instabili prima di Capodanno. Pochi giorni prima della notte di Capodanno, nel locale Le Constellation di Crans-Montana erano già emersi gravi problemi con i pannelli fonoassorbenti, gli stessi che in seguito hanno preso fuoco provocando l'incendio in cui sono morte 40 persone. Secondo quanto rivelato dalla tv svizzera Rts, i pannelli si staccavano dal soffitto e il personale stava cercando soluzioni di fortuna per rimediare. Il tutto emerge da messaggi e video scambiati tra Gaëtan, allora responsabile del locale, e il proprietario Jacques Moretti, mostrati dal programma Mise au point.

