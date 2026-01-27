Incendio a San Lorenzo | bruciano quattro cassonetti Ama danneggiato palo della luce

Un incendio si è verificato nella notte a San Lorenzo, danneggiando quattro cassonetti Ama e un palo della luce sulla via Tiburtina. L’evento ha causato danni materiali, senza registrare feriti. Interventi delle forze dell’ordine sono in corso per chiarire le cause dell’incendio.

Le fiamme sono divampate nella notte sulla via Tiburtina. Da accertare le cause Incendio nella notte a San Lorenzo. Dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti sono stati distrutti dalle fiamme sulla via Tiburtina. La chiamata ai soccorritori intorno all'1:30 di stanotte. A prendere fuoco sono stati quattro cassonetti posizionati all'altezza del civico 181, angolo via degli Ausoni. L'incendio ha preso forza rapidamente danneggiando un palo della luce limitrofo ai contenitori. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione San Lorenzo. Restano da accertare le cause, al momento non si esclude nessuna ipotesi.🔗 Leggi su Romatoday.it

Approfondimenti su San Lorenzo

Nella serata del 13 dicembre, a Borgo San Lorenzo, sono stati esplosi potenti petardi che hanno causato danni a cabine elettriche e cassonetti.

Il 14 dicembre alle ore 11 si terrà l'inaugurazione della Residenza San Lorenzo a Castel San Lorenzo, una nuova struttura gestita dalla cooperativa A.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su San Lorenzo

Argomenti discussi: Principio di incendio scoppia nell'area cantiere della chiesa di San Lorenzo in Lucina; Principio incendio davanti chiesa al centro Roma, a fuoco materiale edile; Roma, incendi misteriosi in Centro: i roghi davanti a due chiese. Un uomo ripreso nei video; Roma, piccolo incendio nella Basilica di San Lorenzo in Lucina.

Incendio a San Lorenzo: bruciano quattro cassonetti Ama, danneggiato palo della luceIncendio nella notte a San Lorenzo. Dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti sono stati distrutti dalle fiamme sulla via Tiburtina. La chiamata ai soccorritori intorno all'1:30 di stanotte. romatoday.it

Roma, piccolo incendio nella Basilica di San Lorenzo in LucinaUn rogo e' divampato domenica nel porticato della Basilica di San Lorenzo in Lucina di Roma, dove sono in corso i lavori di ristrutturazione. notizie.tiscali.it

L’aggressione in via dei Marsi a San Lorenzo. Sequestrata la bottiglia gettata in un secchione: caccia all’uomo. La vittima è ricoverata in gravi condizioni - facebook.com facebook

Principio di incendio scoppia nell'area cantiere della chiesa di San Lorenzo in Lucina ift.tt/17dprZ6 x.com