In via Frusaglia buche e ’stagni’ non passano mai

In via Frusaglia persiste una situazione di accumulo d’acqua e buche che da tempo richiede interventi. La questione, sollevata dal consigliere Francesco Panaroni, è ancora al centro dell’attenzione pubblica e delle istituzioni. La presenza di stagni e il degrado della strada evidenziano l’urgenza di risolvere un problema ormai cronico, che interessa i residenti e la qualità della viabilità locale.

Passano gli anni, ma via Frusaglia resta un acquitrino. A riportare la questione in Consiglio comunale è il consigliere Cinque Stelle Francesco Panaroni, con una nuova interrogazione su una situazione definita ormai cronica. La strada collega l'ultima rotatoria dell'interquartieri, alle spalle della palestra Trave, al ponte Mimmo lungo il sentiero del Tasso dell'Arzilla. Un'arteria tutt'altro che secondaria, utilizzata quotidianamente da residenti, sportivi diretti al diamante da baseball, al campo da calcio e alla scuola calcio. Eppure il fondo è disconnesso, l'acqua ristagna in più punti e, come sottolinea Panaroni, "raggiungere i cassonetti per la raccolta dei rifiuti diventa complicato".

