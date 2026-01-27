In Rai colpi di ramazza milionari per pulire gli uffici di Roma Nord | le pillole del giorno

Questa notizia riguarda l’intervento di Rai per la pulizia delle sue sedi a Roma Nord, con un appalto da circa 13 milioni di euro. Questa operazione rappresenta un investimento considerevole per il settore, evidenziando l’entità delle risorse destinate alla manutenzione degli uffici. L’intervento, promosso da dirigenti di rilievo, sottolinea l’importanza della cura degli ambienti di lavoro e della gestione delle risorse pubbliche.

Un colpo di ramazza da record. Per pulire le sedi Rai di Roma Nord, l’amministratore delegato Giampaolo Rossi e il direttore generale Roberto Sergio hanno dato il via a un appalto “monstre”, che arriva praticamente a 13 milioni di euro. Il titolo del disciplinare è «Gara europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n.362023, articolata in un unico lotto, per l’affidamento di un contratto avente a oggetto il servizio di pulizia presso gli insediamenti Rai di Roma Nord», con scadenza fissata all’11 febbraio per i gruppi che volessero partecipare. Sono previsti anche sopralluoghi, facoltativi, per rendersi conto del lavoro da fare. 🔗 Leggi su Lettera43.it

