In possible thaw Trump and Minnesota’s governor talk after fatal shooting

In un contesto di tensione, il presidente Trump e il governatore Walz hanno discusso in modo pacato dopo un incidente fatale a Minneapolis, evidenziando la volontà di trovare una soluzione condivisa. Questo incontro rappresenta un momento di confronto tra le autorità locali e nazionali, volto a promuovere la calma e la collaborazione in una situazione complessa.

MINNEAPOLIS, Jan 26 (Reuters) - President Donald Trump and Minnesota Governor Tim Walz each struck a conciliatory tone on Monday after a private phone call in a sign the two sides were seeking to defuse a crisis over the Trump-ordered deportation drive that has claimed the lives of two U.S. citizens in Minneapolis. In another apparent signal of a thaw in the standoff, a senior Trump administration official confirmed reports that Gregory Bovino, a top U.S. Border Patrol official who has been a lightning rod for criticism from Democrats and civil liberties activists, will be leaving Minnesota along with some of the Border Patrol agents deployed to the Midwestern state. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - In possible thaw, Trump and Minnesota’s governor talk after fatal shooting Approfondimenti su Donald Trump Minnesota Minnesota governor says federal agents involved in shooting in Minneapolis Il governatore del Minnesota, Tim Walz, ha confermato che agenti federali sono stati coinvolti in un episodio di sparatoria a Minneapolis. Exclusive-Trump calls Minnesota ICE shooting ‘sad to see on both sides’ L’incidente avvenuto a Minnesota, in cui un ufficiale dell’ICE ha perso la vita, ha suscitato reazioni di tristezza e riflessione. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Steinbach flood aid denied, sturgeon decline | CTV Your Morning Winnipeg for January 23, 2026 Ultime notizie su Donald Trump Minnesota In possible thaw, Trump and Minnesota's governor talk after fatal shootingBy Brad Brooks, Jack Queen and Andy Sullivan MINNEAPOLIS, Jan 26 (Reuters) - President Donald Trump and Minnesota Governor Tim Walz each struck a conciliatory tone on Monday after a private phone call ... msn.com White House says Trump and Minnesota governor discussed law and orderWhite House press secretary Karoline Leavitt on Monday (January 26) told reporters U.S. President Donald Trump spoke with Minnesota Governor Tim Walz and outlined a clear and simple path to restoring ... reuters.com Donald Trump ha parlato di un possibile ritiro delle forze dell’Ice da Minneapolis. di #EugenioVittorio x.com #Zelensky: #Trump può fermare la guerra grazie al dialogo con #Putin - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.