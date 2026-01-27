In occasione della Giornata della memoria, Rai 1 presenta la miniserie

È settembre 1943 e Herbert Kappler, capo delle SS a Roma, pretende un tributo di 50 kg d’oro dalla comunità ebraica. Riuscirà ad ottenerlo? E come? Lo racconta la miniserie Morbo K – Chi salva una vita salva il mondo intero che Rai 1 manda in onda oggi e domani, martedì 27 e mercoledì 28 gennaio, in prima serata a partire dalle 21.30. Disponibile anche in box set su RaiPlay per la visione in streaming, Morbo K è composta da quattro episodi. Stasera vanno in onda i primi due, domani gli ultimi due. Morbo K racconta una storia realmente accaduta. Morbo K racconta una storia vera, che parla di scelte nette e di responsabilità. 🔗 Leggi su Amica.it

In occasione della Giornata della memoria su Rai 1 al via la miniserie Morbo K, con Giacomo Giorgio e Vincenzo Ferrara: trama e anticipazioni

