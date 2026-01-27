In campo solo il Lane che ne fa quattro

Il Vicenza dimostra la propria superiorità con una vittoria netta contro il Cittadella, confermando il suo ruolo di protagonista nel campionato. La partita evidenzia le differenze tra le due squadre e sottolinea la forza del team biancorosso, che continua a mantenere un ritmo elevato in classifica. Un risultato che influisce anche sulle inseguitrici, come Brescia e Lecco, che devono ora affrontare le conseguenze di questa prestazione.

Cittadella annichilito da un Vicenza superiore in ogni settore del campo. Anche le inseguitrici sembrano inchinarsi allo strapotere biancorosso: prima il Brescia e oggi il Lecco. Timbrano il cartellino da bomber: Pellizzari, Stuckler, Caferri e Alessio. Nel taccuino resta anche un rigore sbagliato (da Struckler) nel primo tempo. E ora le lunghezze di vantaggio dei biancorossi sulle altre è arrivato a 15 punti. GAGNO 7: gli ospiti in 90’ ci provano appena un paio di volte ma il portiere bericoriesce ugualmente a far vedere il suo valore (46’ e 90’). Inestimabile il suo contributoalla classifica esaltante.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Cittadella Vicenza

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Raphinha Protects Lamine Yamal from Vinícius Jr’s Furious Attack After El Clásico

Ultime notizie su Cittadella Vicenza

Argomenti discussi: Mané e i suoi fratelli hanno vinto la Coppa d'Africa. Non solo in campo; Il Sassuolo ritrova gol, vittoria e concretezza. Si rivedono in campo Berardi e Thorstvedt; Piante Tea, il punto sulle sperimentazioni in campo; Calcio Monza, oggi in campo per un solo risultato.

Oggi in campo il Milan Futuro: alle 18 la sfida col ChievoVeronaNon solo la Prima Squadra, oggi scende in campo anche il Milan Futuro. I rossoneri allenati da Massimo Oddo giocheranno in casa del ChievoVerona alle ore 18. La gara sarà visibile ... milannews.it

Lo Strasburgo ha archiviato il Novecento: in campo solo ragazzi del terzo millennioSembra una di quelle notiziole da Strano ma vero della Settimana enigmistica, ma, se ci pensate, fa impressione: domenica lo Strasburgo, in trasferta a Metz, nella prima giornata della Ligue 1, ha ... gazzetta.it

La salita al Campo dei Fiori nella foto di Salvatore Oppo https://www.varesenews.it/fotodelgiorno/la-salita-al-campo-dei-fiori/ - facebook.com facebook