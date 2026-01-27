In campo solo il Lane che ne fa quattro
Il Vicenza dimostra la propria superiorità con una vittoria netta contro il Cittadella, confermando il suo ruolo di protagonista nel campionato. La partita evidenzia le differenze tra le due squadre e sottolinea la forza del team biancorosso, che continua a mantenere un ritmo elevato in classifica. Un risultato che influisce anche sulle inseguitrici, come Brescia e Lecco, che devono ora affrontare le conseguenze di questa prestazione.
Cittadella annichilito da un Vicenza superiore in ogni settore del campo. Anche le inseguitrici sembrano inchinarsi allo strapotere biancorosso: prima il Brescia e oggi il Lecco. Timbrano il cartellino da bomber: Pellizzari, Stuckler, Caferri e Alessio. Nel taccuino resta anche un rigore sbagliato (da Struckler) nel primo tempo. E ora le lunghezze di vantaggio dei biancorossi sulle altre è arrivato a 15 punti. GAGNO 7: gli ospiti in 90' ci provano appena un paio di volte ma il portiere bericoriesce ugualmente a far vedere il suo valore (46' e 90'). Inestimabile il suo contributoalla classifica esaltante.
