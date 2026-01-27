In arrivo i metal-detector nelle scuole

L’introduzione dei metal detector nelle scuole è attualmente in fase di definizione. Le autorità stanno lavorando a una direttiva condivisa con il ministro Valditara, destinata ai dirigenti scolastici e ai prefetti. L’obiettivo è garantire misure di sicurezza più efficaci, con un’implementazione prevista a breve termine. Questa misura mira a rafforzare la tutela degli ambienti scolastici, senza creare allarmismi.

AGI - Metal detector nelle scuole? "Ci stiamo lavorando e credo che in queste ore, domani al massimo, usciremo con una direttiva condivisa con il ministro Valditara che manderemo ai dirigenti scolastici e ai prefetti ". Lo anticipa a "Cinque minuti", in onda dopo il Tg1, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. "Pieno rispetto dell'autonomia delle scuole". "Significherà che su richiesta dei dirigenti scolastici - spiega il ministro -, nel pieno rispetto dell' autonomia scolastica, insieme ai prefetti si potrà decidere di fare dei controlli nelle scuole, davanti, all'ingresso, in connessione al fenomeno crescente dell'utilizzo di coltelli da parte dei ragazzi.

