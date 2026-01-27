In Abruzzo si spendono 1.267 euro a testa per le vacanze è tra le regioni più parsimoniose

In Abruzzo, la spesa media per le vacanze è di circa 1.267 euro a persona, rendendo questa regione tra le più parsimoniose in Italia. Il turismo continua a rappresentare una priorità di spesa per gli italiani, come evidenziato dall’analisi di Vamonos Vacanze, che utilizza dati ufficiali di Istat, Banca d’Italia ed Eurostat per offrire un quadro aggiornato al 2026.

L’Abruzzo si distingue come una delle regioni italiane più attive nel settore dell’export nel primo semestre del 2025.

