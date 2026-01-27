In Abruzzo si parla ancora il dialetto in famiglia solo l' 8% conosce molto bene l' inglese
In Abruzzo, l’uso del dialetto in famiglia rimane diffuso, con circa il 10% delle persone che lo parla esclusivamente. Solo l’8% della popolazione conosce l’inglese molto bene, secondo il report Istat 2024. Questi dati evidenziano la prevalenza delle lingue locali rispetto alla conoscenza delle lingue straniere nel contesto regionale.
n Abruzzo una persona su dieci parla solo o prevalentemente dialetto in famiglia. È quanto emerge dal report Istat “L’uso della lingua italiana, dei dialetti e delle lingue straniere” riferito all’anno 2024, rilanciato dall’agenzia Ansa.Secondo i dati, il 10,1% della popolazione abruzzese.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Approfondimenti su Abruzzo Lingua
Il dialetto perde terreno tra i giovani: solo il 2,7% degli studenti lo parla prevalentemente in famiglia
Il rapporto ISTAT del 27 gennaio evidenzia come il dialetto perda terreno tra i giovani, con solo il 2,7% degli studenti che lo utilizza principalmente in famiglia.
Jannik Sinner si testa a Torino in allenamento con un giocatore che conosce molto bene…
IL DIALETTO ABRUZZESE NON MUORE SE LO SBAGLI, MUORE SE NON LO USI #ilpretuziano
Ultime notizie su Abruzzo Lingua
Argomenti discussi: Il grande chef Niko Romito vuole rivoluzionare come si mangia nelle mense scolastiche (si inizia dall’Abruzzo); Licheri (Si-Avs) sulla sanità in Abruzzo: La Corte dei Conti certifica il fallimento di Marsilio, unica regione d'Italia a peggiorare; Nebbia sull’aeroporto d’Abruzzo, voli dirottati e ritardi: disagi per i passeggeri; Salvini: La Lega ha i nomi per guidare l’Abruzzo.
Istat, in Abruzzo una persona su 10 parla solo dialetto in famigliaIn Abruzzo il 10,1% della popolazione parla solo o prevalentemente dialetto in famiglia, mentre l'85% parla solo o prevalentemente italiano con gli estranei. (ANSA) ... ansa.it
Botta e risposta sulla nomina di Laura D'Ambrosio nel Cda dei Musei statali d'Abruzzo. Il Pd parla di "ricompensa politica" e richiama la vicenda del 2023 in una scuola del Teramano, dove agli studenti sarebbe stato fatto cantare 'Faccetta nera'. La dirigente, n - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.