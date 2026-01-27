In Abruzzo il dialetto resiste in famiglia ma l’italiano domina con gli estranei | lo studio dell' Istat
In Abruzzo, il dialetto mantiene una presenza importante nelle famiglie, mentre l'italiano predomina nelle interazioni con estranei. Lo studio dell'Istat evidenzia come le lingue coesistano, con un uso differenziato a seconda del contesto sociale. La conoscenza del dialetto rappresenta un elemento di identità locale, ma l'italiano rimane la lingua principale nelle situazioni pubbliche e ufficiali.
In Abruzzo il dialetto continua a essere una presenza significativa nella vita quotidiana, soprattutto in ambito familiare, anche se l’italiano resta la lingua nettamente prevalente nei rapporti sociali e pubblici. È quanto emerge dal report “L’uso della lingua italiana, dei dialetti e delle.🔗 Leggi su Ilpescara.it
In Abruzzo si parla ancora il dialetto in famiglia, solo l'8% conosce "molto bene" l'inglese
Mesenzana, ha mal di denti ma il dottore non lo riceve: gli devasta lo studio medico con un sasso di 6 chili
I dialetti in #abruzzo #podcastitalia #neiperte #viaggiare #tradizioni
Argomenti discussi: Giornata nazionale del dialetto, Figec: Riconoscere il Lunario Abruzzese come bene culturale immateriale; A L’Aquila si incomincia il nuovo anno con il dialetto abruzzese di Ti vuije dice; Figec chiede il riconoscimento per il lunario abruzzese come bene immateriale culturale italiano dell’abruzzesità; Nella sala consiliare la premiazione della quarta edizione del premio Endas 'Radici d'Abuzzo': i vincitori.
Istat, in Abruzzo una persona su 10 parla solo dialetto in famigliaIn Abruzzo il 10,1% della popolazione parla solo o prevalentemente dialetto in famiglia, mentre l'85% parla solo o prevalentemente italiano con gli estranei. (ANSA) ... ansa.it
In Abruzzo il dialetto resiste in famiglia, ma l’italiano domina con gli estranei: lo studio dell'IstatUna persona su 10 parla solo o prevalentemente dialetto in famiglia, mentre con gli estranei l’85% utilizza esclusivamente o soprattutto l’italiano. Sette su dieci conoscono almeno una lingua stranier ... ilpescara.it
LA PRO LOCO CELEBRA IL DIALETTO: EMILIO DI PAOLO OSPITE DELLA GIORNATA NAZIONALE -TG News Abruzzo del 20/01/26 - facebook.com facebook
