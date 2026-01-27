In Abruzzo il dialetto resiste in famiglia ma l’italiano domina con gli estranei | lo studio dell' Istat

In Abruzzo, il dialetto mantiene una presenza importante nelle famiglie, mentre l'italiano predomina nelle interazioni con estranei. Lo studio dell'Istat evidenzia come le lingue coesistano, con un uso differenziato a seconda del contesto sociale. La conoscenza del dialetto rappresenta un elemento di identità locale, ma l'italiano rimane la lingua principale nelle situazioni pubbliche e ufficiali.

In Abruzzo il dialetto continua a essere una presenza significativa nella vita quotidiana, soprattutto in ambito familiare, anche se l'italiano resta la lingua nettamente prevalente nei rapporti sociali e pubblici. È quanto emerge dal report "L'uso della lingua italiana, dei dialetti e delle.

