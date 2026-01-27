In A-14 tir e autobus ' malconci' | 67 infrazioni e 6mila euro di multe Occhio vigile sulle dotazioni invernali

Con l’inizio del 2026, Polizia di Stato e Motorizzazione Civile di Forlì-Cesena hanno intensificato i controlli sui mezzi di trasporto sulla A-14, riscontrando numerose infrazioni e multe. La verifica delle dotazioni invernali e delle condizioni dei veicoli è fondamentale per garantire la sicurezza stradale, soprattutto in questa stagione. L’attenzione alle normative vigenti contribuisce a prevenire incidenti e a mantenere elevati standard di sicurezza sulle strade.

Con l’inizio del 2026 sono subito ripresi i controlli congiunti di Polizia di Stato e Motorizzazione Civile di Forlì-Cesena su tir e autobus sul tratto cesenate della A-14. Nei giorni scorsi quelli più ‘malconci’ individuati dalle pattuglie della Polizia Stradale di Forlì sono stati passati sotto.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Approfondimenti su A 14 Occhio al "vigile elettronico": come funziona il nuovo sistema sulle auto Controlli per la tutela dell'ambiente: elevate multe per oltre 6mila euro Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su A 14 Argomenti discussi: Strage di polli in A14. Tir si ribalta in autostrada. Animali sulle carreggiate e traffico in tilt per ore; Carambola in A14, scontro col tir: un furgone finisce ruote all'aria fuori strada; VIDEO | Incidente in A14, si ribalta un camion carico di polli tra Pesaro e Riccione; Strage di polli in A14, tir perde carico: code tra Pesaro e Riccione. Gli incendiano 14 tir e lui si rivolge alla ‘ndrangheta, condannato per tentata estorsioneSi è presentato spontaneamente al cercare di Opera, a Milano, il giorno successivo a quello in cui la sentenza è diventata definitiva. Il 24 gennaio, infatti, la Cassazione ha confermato la condanna a ... fanpage.it Inseguimento in A14, arrestati ladri tir(ANSA) - BOLOGNA, 26 OTT - Manovre contromano per fuggire, pattuglie speronate e qualche colpo di pistola sparato in aria a scopo intimidatorio dagli agenti della Polizia Stradale. E' successo nella ... quotidiano.net Arrabbiatura e delirio in via Saffi: autobus si blocca nel bel mezzo della stretta corsia lasciata libera dal cantiere del tram e le code arrivano fino al Maggiore - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.