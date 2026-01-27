L’ex Provincia di Agrigento ha deciso di annullare un bando per due posti da usciere, motivando la scelta con i costi elevati di una selezione. La decisione evidenzia come la domanda per il posto fisso sia alta, rendendo difficile gestire le assunzioni senza un investimento considerevole. Questa situazione riflette le sfide delle amministrazioni pubbliche nel bilanciare le esigenze di personale e risorse disponibili.

Il posto fisso fa gola a molti, ma i "molti" della provincia di Agrigento sono considerati addirittura troppi. Svanisce amaramente, infatti, il sogno di un contratto nella pubblica amministrazione per 1.603 persone che avevano fatto richiesta, la scorsa estate, per partecipare al concorso per uno dei due posti di operatore "attività di servizi" – cioè uscieri – al Libero consorzio dei Comuni di Agrigento (l'ex Provincia). Il bando è stato revocato perché le domande sono state troppe: " Molte più di quanto si era ipotizzato ", si legge nel documento di revoca. Questo perché in un ente, come quello dell'ex Provincia, che ha già dei problemi di organico, anche l'ufficio Risorse umane si trova decimato e quindi non può espletare la prova preselettiva per oltre 1.

© Ilfattoquotidiano.it - In 1.600 per due posti da usciere e l’ex Provincia di Agrigento annulla il bando: “Sono tanti, selezione costerebbe troppo”

Un recente articolo del New York Times riporta una valutazione del Pentagono basata su wargame che evidenzia i rischi di un possibile conflitto tra Stati Uniti, Cina e Taiwan.

