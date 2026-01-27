Imprese più aperture L’economia provinciale cambia la struttura

L’economia provinciale si sta adattando alle nuove sfide del 2025, mantenendo una buona capacità di resilienza nonostante il contesto macroeconomico complesso. Le imprese locali continuano a mostrare segnali di stabilità e capacità di innovazione, contribuendo a cambiare la struttura economica della provincia e a sostenere lo sviluppo territoriale in un periodo di incertezza globale.

Nel 2025 l'economia della provincia mostra una buona capacità di tenuta, pur all'interno di un contesto macroeconomico complesso. Secondo i dati Infocamere-Movimprese elaborati dalla Camera di commercio della Romagna, le imprese registrate sono 39.374, di cui 34.530 attive. Il saldo tra iscrizioni e cessazioni resta positivo: 2.219 nuove imprese contro 2.041 chiusure, per un incremento di 178 unità, in linea con il risultato dell'anno precedente. L' imprenditorialità rimane uno dei punti di forza del territorio, con 101 imprese attive ogni mille abitanti, un valore nettamente superiore alle medie regionale e nazionale.

