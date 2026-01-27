Imprese in salita e discesa Cala il manifatturiero volano i servizi di noleggio
In un contesto economico in evoluzione, alcune imprese mostrano segnali di crescita mentre altre attraversano periodi di difficoltà. Il settore manifatturiero, in calo, si confronta con l’aumento dei servizi di noleggio e altre attività in espansione. Questi cambiamenti riflettono le dinamiche del mercato locale, evidenziando le trasformazioni in atto nel tessuto imprenditoriale.
Il ’sali e scendi’ delle imprese è in continuo movimento nel nostro territorio, tra settori in crescita (attività immobiliari, attività scientifiche, agenzie viaggio e servizi di noleggio) e attività in discesa (commercio, agricoltura, manifatturiero). Un dettagliato focus sulla provincia di Forlì-Cesena arriva dai dati di Infocamere-Movimprese elaborati dalla Camera di Commercio della Romagna. Al 31 dicembre 2025 in provincia si contano 39.649 imprese registrate (sedi), di cui 35.272 attive. "L’imprenditorialità si conferma diffusa: con 90 imprese attive ogni 1.000 abitanti (86 imprese a livello regionale e 85 a livello nazionale) – dichiara Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna – si conferma la resilienza e la dinamicità del nostro tessuto produttivo in un contesto macroeconomico complesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
