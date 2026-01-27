In un contesto economico in evoluzione, alcune imprese mostrano segnali di crescita mentre altre attraversano periodi di difficoltà. Il settore manifatturiero, in calo, si confronta con l’aumento dei servizi di noleggio e altre attività in espansione. Questi cambiamenti riflettono le dinamiche del mercato locale, evidenziando le trasformazioni in atto nel tessuto imprenditoriale.

Il ’sali e scendi’ delle imprese è in continuo movimento nel nostro territorio, tra settori in crescita (attività immobiliari, attività scientifiche, agenzie viaggio e servizi di noleggio) e attività in discesa (commercio, agricoltura, manifatturiero). Un dettagliato focus sulla provincia di Forlì-Cesena arriva dai dati di Infocamere-Movimprese elaborati dalla Camera di Commercio della Romagna. Al 31 dicembre 2025 in provincia si contano 39.649 imprese registrate (sedi), di cui 35.272 attive. "L’imprenditorialità si conferma diffusa: con 90 imprese attive ogni 1.000 abitanti (86 imprese a livello regionale e 85 a livello nazionale) – dichiara Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna – si conferma la resilienza e la dinamicità del nostro tessuto produttivo in un contesto macroeconomico complesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Imprese in salita e discesa. Cala il manifatturiero, volano i servizi di noleggio

Approfondimenti su Imprese In Crescita

L’economia umbra attraversa un momento di incertezza, con un calo delle esportazioni e un rallentamento dell’occupazione che preoccupano.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Imprese In Crescita

Argomenti discussi: Imprese in salita e discesa. Cala il manifatturiero, volano i servizi di noleggio; Ricerca e sviluppo nel settore energia: crescono gli investimenti delle aziende; Cresce l’utilizzo dell’Ai fra le aziende fiorentine; Confartigianato Cesena: piccole imprese, l’occupazione cresce dell’11,7%.

Imprese in salita e discesa. Cala il manifatturiero, volano i servizi di noleggioI dati elaborati dalla Camera di Commercio segnalano che nel 2025 c’è stata una diminuzione di 62 imprese in provincia: 2050 iscrizioni e 2.112 cancellazioni. ilrestodelcarlino.it

Arrivano 13 milioni per sostenere le imprese del commercio: Strada in salita, ma segnali positiviLa Confcommercio Sicilia, attraverso il presidente regionale Gianluca Manenti e a nome dell’intera giunta siciliana, esprime il proprio apprezzamento per il lavoro portato avanti da Palazzo d'Orleans ... palermotoday.it

: Il 26 gennaio 1884 si compì una delle imprese più straordinarie nella storia dell’alpinismo: la prima salita invernale alla Punta Dufour, la vetta più alta del Monte Rosa. A firmarla fur - facebook.com facebook