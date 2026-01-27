Imprese anche la voce di Confapi al Forum Italia-Germania

Questa nota di Confapi al Forum Italia-Germania sottolinea l'importanza di una collaborazione più intensa tra le imprese dei due paesi. Un rapporto che si basa su pragmatismo e innovazione, con l’obiettivo di rafforzare lo sviluppo industriale europeo e favorire opportunità di crescita condivisa.

"Un rinnovato asse industriale tra Italia e Germania, basato su pragmatismo e collaborazione tecnologica, per riportare l’Europa al centro dello sviluppo mondiale." - È questo il messaggio di ottimismo che il Presidente di Confapi Emilia, Alberto Meschieri, ha portato a Modena di ritorno dal prestigioso Forum Italia-Germania tenutosi a Roma nei giorni scorsi, dove era presente unitamente ad una delegazione di imprese emiliane associate, insieme al presidente nazionale di CONFAPI Cristian Camisa. L'incontro, che ha visto il confronto tra i vertici dei due governi e i "giganti" dell'industria dei due Paesi, ha delineato una strategia chiara in vista del prossimo vertice europeo di febbraio: superare l’approccio ideologico alle sfide della transizione per favorire la competitività del sistema produttivo.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Il vertice Italia-Germania rappresenta un momento di grande rilevanza per le relazioni economiche tra i due Paesi.

L’accordo tra Mercosur e UE offre un’opportunità significativa per le imprese italiane ed europee, favorendo nuove prospettive di crescita e collaborazione.

