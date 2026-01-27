Le immatricolazioni di auto in Europa nel 2025 sono cresciute del 2,4% rispetto all’anno precedente. I gruppi Renault e Volkswagen hanno registrato aumenti significativi, rispettivamente del 5,9% e del 5,1%. Questo andamento riflette una ripresa del mercato automobilistico, con una domanda in leggero miglioramento rispetto al 2024.

Ammontano a 13.271.270 le auto immatricolate nel 2025 nell'area che comprende Ue, Efta (Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein) e Regno Unito, come comunicato da Acea, l'associazione dei costruttori europei. Un dato che segna un aumento del 2,4% rispetto al 2024 e che testimonia un andamento moderatamente positivo dell'industria, che resta però molto lontana dai volumi fatti registrare prima della pandemia da Covid-19. Segnali positivi giungono dalle auto elettriche, che contano un 29,7% in più di nuove targhe rispetto al 2024 e che insieme alle ibride plug-in (+33,4% e 4. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Immatricolazioni auto in Europa nel 2025, aumento del 2,4%

A novembre, il mercato delle autovetture in Europa Occidentale ha registrato un incremento delle immatricolazioni del 2,4%.

Nel 2025, le immatricolazioni di auto nuove nell’UE sono aumentate dell’1,8%, raggiungendo circa 10 milioni di unità.

