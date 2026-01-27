Vinci Immaginari Futuri è un progetto strategico volto a migliorare la qualità degli spazi pubblici nel centro di Vinci. Attraverso interventi mirati, si mira a rendere le aree più curate, accessibili e funzionali per residenti e visitatori. I lavori sono in corso e si chiede pazienza mentre si completano le opere, per favorire un ambiente più confortevole e vivibile.

Vinci Immaginari Futuri è un progetto strategico che sta ridisegnando alcuni luoghi centrali del nostro capoluogo, rendendoli più curati, accessibili e funzionali sia per chi vive Vinci ogni giorno, sia per chi la visita. Siamo consapevoli dei disagi temporanei che i cantieri possono comportare, ma si tratta di interventi finanziati con risorse del PNRR, che guardano al futuro della nostra città. Chiediamo collaborazione e pazienza ai cittadini: l’obiettivo è migliorare la qualità degli spazi pubblici, la sicurezza e l’accoglienza turistica, valorizzando al tempo stesso l’identità del nostro territorio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Immaginari Futuri“: "I lavori procedono . Chiediamo pazienza"

Approfondimenti su Immaginari Futuri

Sono in corso i lavori di rinnovamento della scuola Salvo D’Acquisto, un intervento da 6 milioni di euro che coinvolge anche l’aula consiliare, destinata a diventare uno spazio moderno e tecnologicamente all’avanguardia.

A Modigliana sono in corso i lavori di riqualificazione di piazza Don Minzoni e piazza Mazzini, con l’obiettivo di migliorare gli spazi pubblici e infrastrutture.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Immaginari Futuri

Argomenti discussi: Immaginari Futuri: I lavori procedono . Chiediamo pazienza; Vinci Immaginari Futuri, proseguono i cantieri nel capoluogo; Maschi del futuro: nelle scuole parte il progetto contro gli stereotipi di genere.

Vinci Immaginari Futuri, proseguono i cantieri nel capoluogoProseguono i lavori di Vinci Immaginari Futuri, il progetto che rientra nei lavori del PNRR e che sta coinvolgendo il Capoluogo in alcuni dei suoi punti ... gonews.it

Lavori in centro, avanti tutta. Intervento su via Roma: Cantiere con imprevistiFirmato un nuovo accordo tra il Comune e l’impresa edile che si sta occupando delle operazioni del progetto Vinci Immaginari Futuri da oltre tre milioni di euro. Le operazioni stanno andando avanti ... lanazione.it

Il progetto SINAPSI sta per partire, e lo faremo con la guida di @lemarcheconsimo Laboratorio 1 – Storytelling e Fotografia Simona, fotografa e content creator, ci aiuterà ad esplorare idee e narrare immaginari futuri. Vi aspettiamo: Sabato 24 e sabato 31 g - facebook.com facebook

Conferenza annuale del Dipartimento scienze umane e sociali, patrimonio culturale, @cnrdsu: "Immaginare e costruire futuri sostenibili" cnr.it/it/evento/20330 Segui lo streaming su dsu.cnr.it/streaming x.com