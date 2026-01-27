L’articolo evidenzia la presenza di una vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo del 27 gennaio, collegata ai lavori in corso per la realizzazione di due centri. Si tratta di un aggiornamento su un progetto in corso, senza enfasi o sensazionalismi, fornendo un’informazione chiara e precisa.

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di martedì 27 gennaio. Attenzione lavori in corso per la costruzione non di uno, ma di due centri. Due centri paralleli destinati a non toccarsi mai. Uno a sinistra, di cui il federatore è Matteo Renzi e la parola d'ordine è tutti dentro per battere Meloni. Un altro coordinato da Antonio Tajani che vuole essere il vero punto di riferimento per chi, a destra, cerca una forza moderata e centrista. Il primo candidato per allargare il centro strategico è Carlo Calenda. Azione infatti potrebbe entrare in coalizione con Forza Italia per le amministrative di Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

