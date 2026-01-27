L’attenzione crescente verso i voli sostenibili porta a riflettere sull’impegno di compagnie come Wizz Air. L’obiettivo è coniugare efficienza e decarbonizzazione, riducendo l’impatto ambientale senza compromettere la qualità del servizio. In un contesto in cui l’aviazione è spesso vista come uno dei principali responsabili delle emissioni, iniziative di questo tipo rappresentano un passo importante verso un settore più responsabile e sostenibile.

Per l’opinione pubblica, l’aviazione è spesso uno dei grandi colpevoli del riscaldamento globale. Nella percezione diffusa, gli aerei sarebbero responsabili di una quota esorbitante delle emissioni mondiali. I numeri raccontano, però, una storia un po’ più complessa. Secondo i dati raccolti da Our World in Data, nel 2022 l’aviazione ha contribuito a circa il cinque per cento delle emissioni globali di CO?, includendo anche gli effetti indiretti. E negli ultimi anni l’intera industria dell’aviazione globale sta investendo per ridurre ancora il suo impatto sul pianeta. Per decenni il traffico aereo è cresciuto in modo costante, rendendo il volo una pratica sempre più diffusa e, quasi, quotidiana. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il volo sostenibile di Wizz Air, tra efficienza e decarbonizzazione

