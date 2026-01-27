Il ventennale di AdMed | Ancora fondi insufficienti Il Comune non ci sostiene

Il festival Adriatico Mediterraneo festeggia vent’anni, offrendo un contributo culturale alla città di Ancona. L’evento si svolge in un contesto di sostegno insufficiente da parte delle istituzioni, mentre la città si prepara a candidarsi a Capitale italiana della cultura e del mare. Un'occasione per valorizzare le tradizioni e promuovere lo sviluppo culturale locale, nonostante le sfide finanziarie.

Il festival Adriatico Mediterraneo celebra i suoi vent’anni, ed è pronto a dare il suo ‘contributo’ ad Ancona nell’anno in cui la città si candida a diventare Capitale italiana della cultura e Capitale del mare. Un coinvolgimento che sembra naturale, proprio per il valore identitario che il festival ha avuto sin dall’inizio. Peccato che questa ‘vocazione’ non è sostenuta a livello economico. Idee e progetti, non mancano, ma occorrono fondi adeguati per sostenerli. Per l’edizione del ventennale è stato presentato un ricco programma di eventi. Ma, si legge in una nota, "al momento abbiamo avuto dall’Amministrazione, in via informale, solo un’indicazione di contributo, che sarebbe però assolutamente insufficiente per realizzare il programma e le attività presentate". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

