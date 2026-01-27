Il treno di cioccolato più lungo del mondo è a Milano | nuovo Guinness dei primati con 22 vagoni 55.27 metri di lunghezza e 28 quintali di peso

Il treno di cioccolato più lungo del mondo, con 22 vagoni e oltre 55 metri di lunghezza, è stato presentato a Milano. Rappresenta un nuovo record mondiale e ha attirato l’attenzione per la sua imponenza e originalità. Questo evento ha sottolineato l’importanza di Milano come centro di innovazione e creatività nel settore alimentare e degli eventi straordinari.

Il treno più lungo del mondo passa per Milano. Ieri, lunedì 26 gennaio, il capoluogo lombardo ha ospitato il treno di cioccolato più lungo che sia mai stato realizzato. Con i suoi 55.27 metri di lunghezza e ben 28 quintali di peso, il dolce mezzo di locomozione – realizzato dal maestro cioccolatiere Andrew Farrugia – ha ottenuto la coccarda del Guinness world record durante la “Giornata dei Record”, svoltasi a Palazzo Lombardia. Il treno è composto da 22 vagoni. Oltre alla locomotiva d’epoca ci sono le carrozze passeggeri, una carrozza ristorante con tavolini e sedie e i vagoni merci. I soldi raccolti durante la giornata sono stati donati all’Associazione cure palliative. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il treno di cioccolato più lungo del mondo è a Milano: nuovo Guinness dei primati con 22 vagoni, 55.27 metri di lunghezza e 28 quintali di peso Approfondimenti su Milano Treno Il treno di cioccolato più lungo del mondo è arrivato a Milano: 23 vagoni e 28 quintali di bontà A Milano, in piazza Città di Lombardia, è arrivato il treno di cioccolato più lungo al mondo, riconosciuto dal Guinness dei Primati. Milano, il treno di cioccolato di 55 metri: è il più lungo del mondo A Milano, in Piazza Città di Lombardia, si trova il treno di cioccolato più lungo al mondo, lungo 55,27 metri e con un peso di 23 quintali. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Milano Treno Argomenti discussi: A Palazzo Lombardia il treno di cioccolato dei record; Il treno di cioccolato più lungo del mondo: a Milano la scultura da Guinness dei Primati; Milano, il treno di cioccolato di 55 metri: è il più lungo del mondo; Il treno di cioccolato più lungo del mondo arriva a Milano: il Winter Games Express è 52 metri e pesante 28 quintali. A Milano arriva il treno di cioccolato più lungo mondo, battuto il 'Guinness world records'A Milano il treno di cioccolato più lungo del mondo, da oggi nel Guinness world records. 55,27 metri di lunghezza e 28 quintali di peso, il convoglio è accompagnato da un intenso profumo e ha carrozze ... adnkronos.com Winter Games Express: il treno di cioccolato da record!Record mondiale: treno di cioccolato di 55 metri certificato Guinness a Milano. Progetto Italia-Malta per le Olimpiadi 2026 con scopo benefico. horecanews.it A Palazzo Lombardia Milano, il treno più lungo del mondo … di cioccolato. - facebook.com facebook Il treno più dolce del mondo. In piazza Lombardia a Milano un convoglio di cioccolato lungo 55 metri. Edé nel Guinness. #TgrLombardia x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.