Il racconto di Arpad Weisz, allenatore ebreo morto ad Auschwitz, rivive grazie al libro di Marani. Il presidente della Lega Pro ha condiviso l’importanza di mantenere viva questa testimonianza, considerandola una vera e propria missione. Questa narrazione contribuisce a preservare la memoria storica e a riflettere sulle conseguenze della persecuzione.

Nel Giorno della Memoria, che si celebra oggi, torna alla mente la storia di Arpad Weisz, l’allenatore ebreo che, dopo aver vinto tre scudetti con Inter e Bologna, venne deportato ad Auschwitz e morì in una camera a gas. Il quotidiano britannico The Times lo ha celebrato con una pagina, ricordando l’opera meritoria di Matteo Marani, giornalista e oggi presidente della Lega Pro, che alcuni anni fa, attraverso una minuziosa ricerca storica, fece luce sulla vicenda nel libro “Dallo scudetto ad Auschwitz”. Weisz, ungherese, fu il primo allenatore straniero a conquistare il campionato di Serie A e resta tuttora il più giovane (aveva 34 anni quando trionfò con i nerazzurri, nel 1930). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Times celebra la storia di Arpad Weisz, l'allenatore ebreo morto ad Auschwitz

Approfondimenti su Times Weisz

La storia di Eddy, il primo ebreo dell'Ajax morto ad Auschwitz, rappresenta un ricordo importante delle vittime dell'Olocausto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Times Weisz

Argomenti discussi: Il New York Times celebra il Refettorio Harlem dello chef Massimo Bottura: Qui il cibo unisce la comunità; PUGLIA WEDDING Il New York Times celebra la Puglia come meta d’eccellenza per il wedding internazionale; Al refettorio come in uno stellato: il New York Times celebra l’opera di Bottura e Gilmore; Il Times celebra il borgo italiano dove è nato il gelato: ecco dove.

Il Times celebra la storia di Arpad Weisz, l'allenatore ebreo morto ad AuschwitzIl libro di Marani riportò alla luce la sua vicenda. Intervistato dal quotidiano britannico, l'attuale presidente della Lega Pro racconta: L'ho vissuta come una missione ... msn.com

Il Times celebra l’arbitro che è andato contro il Var e Guardiola: Un eroe del vero calcioL'arbitro Hallam, un novellino. Non ha assegnato un rigorino per un fallo di mani a favore del City, pur richiamato al monitor da un pezzo grosso degli arbitri. Il Times: Alleluia. Gloria al cielo ... ilnapolista.it

Domani alle 11 la commemorazione di Arpad Weisz In occasione del Giorno della Memoria 2026, si terrà domani alle 11 allo stadio Dall’Ara la commemorazione di Arpad Weisz: alla cerimonia parteciperà anche l’amministratore delegato del Bologna FC 190 - facebook.com facebook