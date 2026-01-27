Il tempo cambia ancora arrivano temporali e venti forti | nuova allerta in Campania

Il maltempo si ripresenta in Campania con temporali e venti intensi. La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta gialla per temporali e venti forti, prevedendo mare agitato e condizioni meteorologiche instabili. È importante seguire le indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza durante questa fase di maltempo.

La Protezione Civile ricorda ai Comuni di “mantenere attivi i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Si prega di monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale”. De Luca in diretta social, nessun riferimento a Salerno: "Sanità? Campania fra le poche regioni con bilancio in attivo"🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

