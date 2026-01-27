Il tempo cambia ancora arrivano temporali e venti forti | nuova allerta in Campania

Il maltempo si ripresenta in Campania con temporali e venti intensi. La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta gialla per temporali e venti forti, prevedendo mare agitato e condizioni meteorologiche instabili. È importante seguire le indicazioni delle autorità per garantire la sicurezza durante questa fase di maltempo.

La Protezione Civile ricorda ai Comuni di "mantenere attivi i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Si prega di monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso. Prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale".

ALLERTA METEO IN CAMPANIA PER TEMPORALI PROROGATA FINO ALLE 18 DEL 26 GENNAIO La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato fino alle ore 18 di lunedì 26 gennaio l’avviso di allerta meteo di colore Giallo attualmen - facebook.com facebook