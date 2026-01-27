La canzone di Caterina Caselli, nata nel 1966, rimane un inno femminista senza tempo, capace di attraversare generazioni e orientamenti. La sua popolarità persistente ha mantenuto vivo il suo messaggio, anche al Gay Pride, dimostrando l’universalità di un brano che non passa mai di moda.

N essuno mi può giudicare compie 60 anni ma non li dimostra: dal 1966 la canzone cult di Caterina Caselli continua a essere un inno femminista senza tempo, capace di parlare alle nuove generazioni di ogni orientamento sessuale. La Treccani la festeggia inserendo una voce nella prestigiosa e appena uscita Enciclopedia della Musica Contemporanea. Un traguardo che riempie di orgoglio la sua interprete, che spiega: « A tutt’oggi è una canzone che non ha una ruga e il testo è ancora quanto mai interessante, porta al suo interno concetti universali come la libertà e il coraggio». “Billboard Women in Music”, le stelle della musica italiana premiate a Milano X Leggi anche › Caterina Caselli contro i talebani in Afghanistan: «Privano le donne della loro voce» Nessuno mi può giudicare di Caterina Caselli compie 60 anni, storia di una canzone mito. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il successo inarrestabile di una canzone che non passa mai di moda (anche al Gay Pride)

Approfondimenti su Caterina Caselli

Charlene di Monaco ha scelto un trench scamosciato come capospalla invernale, un classico senza tempo che unisce stile e praticità.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Caterina Caselli

Argomenti discussi: Perché Checco Zalone è inarrestabile come un blockbuster USA?; Il successo inarrestabile di Shake It (Video); Cesare Cremonini inarrestabile: raddoppia le date al Circo Massimo di Roma. Tutti i concerti del tour estivo; Era inarrestabile, poi una caduta banale ha cambiato tutto. Ma il cane Henry torna a camminare.

Helena Prestes, successo inarrestabile: è modella di una campagna girata a New YorkSui social Helena ha svelato che la è testimonial di un brand di prodotti per capelli molto conosciuto anche in America ... it.blastingnews.com

Sesto successo di fila: AS Monaco inarrestabile nel derby francese con il ParisL'AS Monaco continua a viaggiare come un treno in Eurolega e lo fa nel modo più simbolico possibile: andando a prendersi un pesantissimo 95-87 sul parquet del Paris, in un derby ... pianetabasket.com