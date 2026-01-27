Il Settebello è quarto agli Europei Campagna | Orgoglioso dei ragazzi c’è coesione per il futuro

Il Settebello si è classificato quarto agli Europei di Pallanuoto a Belgrado. Coach Campagna si mostra soddisfatto della coesione della squadra e guarda con ottimismo al futuro, evidenziando l’impegno e la crescita del gruppo in vista delle prossime competizioni.

Belgrado – Arriva il quarto posto per il Settebello di Coach Campagna agli Europei di Pallanuoto, che si svolti a Belgrado. gli Azzurri hanno perso con la Grecia (12-5), nella finalina per il bronzo, ottenendo la medaglia di legno. Gli avversari, già terzi al mondo nel 2025, conquistano il primo alloro in competizione. E’ un cammino nuovo avviato quello dell’Italia, con una squadra tra giovani e veterani che punta a traguardi futuri. Getta le basi allora lo stesso Settebello per il 2026, con tante indicazioni avute per lavorare e migliorare. “Le partite di semifinale e finale sono un altro sport, perché c’è una maggiore pressione, tutti vogliono la medaglia, tutti danno il 150%.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Settebello Pallanuoto

Il Settebello si avvicina agli Europei di pallanuoto maschile con una preparazione consolidata, dopo la recente vittoria in amichevole contro il Montenegro al Centro Federale di Napoli.

Segui in tempo reale l’andamento dell’incontro tra Italia e Croazia ai Campionati Europei di pallanuoto 2026.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Settebello Pallanuoto

Argomenti discussi: Europei di Belgrado. Italia-Grecia 5-12. Settebello quarto. Serbia campione; Europei: Settebello quarto dopo la sconfitta con la Grecia; LIVE Italia-Grecia 5-12, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: sconfitta per il Settebello che chiude al quarto posto; Pallanuoto, il Settebello tenta la rimonta ma alla fine cede alla solita Grecia. Campagna: 'Gran partita a parte qualche regalo'.

Europei: Settebello quarto dopo la sconfitta con la GreciaIl cammino è appena iniziato. Il nuovo Settebello sbaglia tanto in fase conclusiva e perde 12-5 con la Grecia nella finale per il bronzo alla Belgrade Arena chiudendo comunque tra le prime quattro d ... liguriasport.com

Pallanuoto, l’Italia di Del Lungo chiude al quarto posto agli Europei di BelgradoSi è chiusa con l’amarezza finale l’avventura del Settebello di Marco Del Lungo agli Europei disputati a Belgrado, in Serbia. Gli azzurri guidati in questo nuovo ciclo sempre da Sandro Campagna hanno ... trcgiornale.it

EUROPEI DI PALLANUOTO - FUNCHAL 2026 Setterosa: buona la prima! Sconfitta la Croazia Chi ben comincia è a metà dell'opera. E speriamo che sarà così. Dopo il quarto posto del Settebello (tra luci e ombre), scende in vasca il Setterosa di Carl - facebook.com facebook

Europei: Settebello quarto dopo la sconfitta con la Grecia x.com