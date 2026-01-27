il sacrificio degli alpini ricordata la sanguinosa battaglia di nikolaewka

La Giornata Nazionale della Memoria e del Sacrificio degli Alpini ricorda la battaglia di Nikolaewka, combattuta nel 1943. A Barga si è svolta una cerimonia con la partecipazione di istituzioni, reduci e associazioni d’arma, per onorare il sacrificio degli alpini e mantenere vivo il ricordo di questa importante pagina storica.

Domenica scorsa per la " Giornata Nazionale della Memoria e del Sacrificio degli Alpini ", che commemora l'anniversario della sanguinosa battaglia di Nikolaewka, combattuta dagli alpini il 26 gennaio del 1943, al Monumento degli Alpini di Barga, si è tenuta una sentita cerimonia promossa dal Gruppo Alpini di Barga e che ha visto la partecipazione anche delle istituzioni, dell'associazione combattenti e reduci della provincia di Lucca e delle associazioni d'arma del comune di Barga. Le penne nere di Barga hanno così commemorato quei fatti di 83 anni fa con il drammatico e tragico ripiegamento delle truppe italiane dal fronte Russo durante la Seconda Guerra Mondiale, con migliaia e migliaia di Alpini che restarono sopraffatti, più che dalle armi, dal gelo.

Domenica 25 gennaio, a Genova si è tenuta la cerimonia di commemorazione della Battaglia di Nikolajewka, combattuta il 26 gennaio 1943 durante la ritirata dalla Russia.

Il 26 gennaio si celebra la Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini.

