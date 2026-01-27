Il Rotary Club Osimo in prima linea contro il bullismo VIDEO

Il Rotary Club di Osimo ha avviato un progetto di prevenzione del bullismo rivolto agli studenti delle ultime classi delle scuole primarie di Osimo, Castelfidardo, Filottrano, Numana e Polverigi. L’iniziativa mira a sensibilizzare i giovani sui rischi e le conseguenze di comportamenti prevaricanti, promuovendo un ambiente scolastico più rispettoso e inclusivo.

