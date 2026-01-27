il risveglio della forza trump come trionfo del nichilismo occidentale

Questo testo analizza il significato simbolico di “Il risveglio della forza” come riflessione sul nichilismo occidentale, collegandolo alla saga di Guerre Stellari. L’autore invita a considerare come i temi di questa frase possano rappresentare un fenomeno culturale e sociale attuale, senza enfasi o sensazionalismi, offrendo un’interpretazione sobria e chiara del contesto.

Finisce l’illusione che bastino mercati e regole. Trump incarna una politica senza freni valoriali, mentre l’Europa, paralizzata da burocrazia e paura della decisione, sembra quasi volere difendere la propria impotenza. Tra nichilismo diffuso e paralisi istituzionale, la regola sostituisce la scelta Uno dei capitoli della lunghissima saga di Guerre stellari s’intitola “Il risveglio della forza” ed è uno slogan che ben sintetizza ciò a cui stiamo assistendo. Non che la forza se ne sia mai andata dal mondo, ma in buona parte dell’Occidente pensavamo che ormai fosse una componente tangenziale, episodica, della nostra vicenda storico-politica, qualcosa per risolvere una controversia qui, un piccolo conflitto di là. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

